El Senado debatirá la reforma laboral el 11 de febrero

El Senado tiene todo listo para debatir el próximo miércoles 11 de febrero el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo. La convocatoria fue confirmada por el senador radical Eduardo Vischi, quien destacó avances en los acuerdos, y señaló que aún restan detalles por definir.

El legislador advirtió que persisten dudas sobre el capítulo fiscal, especialmente la reducción de Ganancias empresariales, tema sensible para las provincias. Patricia Bullrich remarcó que el 95% de los puntos ya está cerrado y aseguró que el oficialismo confía en contar con los votos necesarios para aprobar la iniciativa.