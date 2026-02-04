La Plata

jueves 5 DE febrero 2026

Ziliotto rechazó la reforma laboral y reclamó deuda de Nación

El gobernador pampeano pidió ampliar el debate y reclamó fondos adeudados por el Gobierno nacional.

Sergio Ziliotto se reunió en Casa Rosada con Manuel Adorni y Diego Santilli, donde rechazó la reforma laboral impulsada por el Gobierno y reclamó por la deuda previsional de $400.000 millones que Nación mantiene con La Pampa.

El mandatario pidió ampliar el debate con participación de trabajadores y pymes, y advirtió que sin consenso la iniciativa carece de legitimidad. También reiteró que la generación de empleo depende de la economía y no de una ley aislada, y reclamó soluciones para viviendas y rutas nacionales.

