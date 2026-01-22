Alquileres en La Plata cerraron 2025 a la baja

Los alquileres en La Plata registraron en 2025 un aumento promedio menor al de la inflación. Así surge de un informe oficial de la Subsecretaría de Atención a Inquilinos de la Municipalidad.

En concreto, entre junio de 2024 y diciembre de 2025, los precios de oferta de alquiler en la capital provincial crecieron un 20,93%. Esta cifra es menor a la inflación: solo en 2025 el IPC del Indec fue del 31,5%.

Esta suba por debajo de la inflación va en contramano del resto del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En otros municipios, el organismo estadístico nacional registró un incremento del 70,8% en 2025.

En tanto, durante el tercer trimestre de 2025, el precio promedio de oferta de alquiler en La Plata fue de $499.423, con una suba trimestral del 5,9%, por debajo de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo período.

Finalmente, el informe municipal señala que las expensas se mantuvieron prácticamente estables en términos reales.