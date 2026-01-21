CEOs argentinos alertaron por las consecuencias del ajuste

Durante la misma jornada donde Javier Milei habló en Davos, desde el propio Foro Económico Mundial (WEF) desmintieron el panorama que pintó en su discurso sobre la situación argentina. Es que el Informe de Riesgos Globales del WEF 2026 dio cuenta que los empresarios argentinos alertan que el mayor riesgo del país no es la inflación o la deuda, sino la insuficiencia de servicios públicos y protecciones sociales. Es decir, el ajuste no gusta.

El largo documento difundió una encuesta realizada a CEOs y altos ejecutivos argentinos, quienes expresaron que la principal preocupación hoy es la insuficiencia de los servicios públicos y las protecciones sociales, incluidos educación, infraestructura y sistema previsional.

En segundo nivel de preocupación se encuentra la falta de oportunidades económicas y el desempleo, seguido del deterioro de la economía, la desigualdad, y, en quinto lugar, la polarización.

Riesgos estructurales

Estas problemáticas son bastantes novedosas, ya que en la edición anterior (2025) la inflación y la deuda pública figuraban entre los principales riesgos para Argentina según los propios CEOs. En su lugar, emergieron con fuerza preocupaciones estructurales: la provisión de bienes públicos, la fragilidad del sistema social y la viabilidad de la infraestructura básica.

“La evolución de los riesgos muestra un corrimiento desde la urgencia inflacionaria hacia desafíos más estructurales”, explicó Damián Falcone, profesor en IAE Business School, entidad que colaboró con el WEF para la elaboración del Informe de Riesgos Globales. “Si en 2023 y 2024 la agenda estaba dominada por la inestabilidad financiera, hoy el relativo éxito en la estabilización monetaria da paso a riesgos asociados a la economía real”, agregó.

Aunque el informe no hace valoraciones explícitas sobre la política económica, muestra que, para los empresarios argentinos, el ajuste dejó de ser una solución y empezó a ser parte del problema. “El país dejó de temer a la inestabilidad financiera para enfrentarse a desafíos más profundos, vinculados a la fragilidad del tejido social y la viabilidad de su infraestructura básica”, concluyó Falcone.