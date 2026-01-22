Un importante empresario cuestionó la reforma laboral

No solo gremios, organizaciones políticas y cámaras empresariales se expresaron en contra de la reforma laboral que busca aprobar el gobierno de Javier Milei, sino también algunos dueños de grandes empresas. Uno de los últimos casos es el de Alejandro Schvartz, titular de Visuar S.A., fabricante de Samsung en Argentina. El empresario alertó que el proyecto libertario como está planteado no va a generar más trabajo.

En diálogo con El Destape Radio, el directivo señaló que el crecimiento de muchas empresas se dio bajo el marco de la legislación vigente y advirtió sobre la necesidad de preservar los derechos adquiridos. Si bien consideró que podría discutirse el esquema de indemnizaciones para las pequeñas y medianas empresas, fue crítico con varios puntos del proyecto oficial. Incluso, afirmó que algunos aspectos de la reforma laboral le resultan “absurdos”.

En cuanto a los cambios propuestos, cuestionó la flexibilización de la jornada laboral y la posibilidad de fragmentar las vacaciones. “No imagino a un empleador enviando a sus trabajadores de vacaciones en mayo”, ejemplificó. También opinó que el sistema de banco de horas podría terminar perjudicando a los empleados.

Por otra parte, Schvartz también criticó el modelo económico actual. En este camino, hizo hincapié en los efectos de la liberalización comercial y la competencia externa. “Es imposible competir con China”, sostuvo, y explicó que “muchas compañías están bajando sus persianas y otras están optando por importar”, en un escenario donde existen fuertes incentivos para el ingreso de productos chinos y la actividad industrial se reduce.

Al respecto, aclaró que no se opone a las importaciones, pero reclamó un rol más activo del Estado: “Todos los países cuentan con líneas de crédito productivo para su industria”.