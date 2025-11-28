Anses confirmó el aumento de 2,34% de las prestaciones para diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el incremento de 2,34 por ciento en jubilaciones, pensiones y asignaciones que regirá en diciembre. La medida se fundamenta en la inflación de octubre y fue publicada en el Boletín Oficial mediante las resoluciones 359 y 361 firmadas por el director ejecutivo Fernando Omar Bearzi.

El ajuste lleva la jubilación mínima a 340.879,59 pesos y la máxima a 2.293.796,92. La Pensión Universal para el Adulto Mayor se ubica en 272.703,67 y las pensiones no contributivas en 233.753,64. Para quienes perciben haberes inferiores a 410.879,59 se adiciona un bono de 70.000 pesos, más el aguinaldo, lo que eleva el ingreso final de la mínima a 581.319,38 y de la PUAM a 479.055,50.

En el caso de las asignaciones, la AUH pasa a 119.972,30 y la AUH por discapacidad a 390.723,06. Las asignaciones familiares varían según el ingreso del grupo familiar, con montos que oscilan entre 24.473,27 y 59.943,45. También se actualizan la asignación por embarazo, el prenatal y las de pago único, como nacimiento, adopción y matrimonio.

Aunque el esquema incorpora el aguinaldo y el bono extraordinario, el aumento de 2,34 por ciento resulta insuficiente frente a la inflación acumulada. Los especialistas advierten que la mejora apenas compensa el último registro del IPC y que el poder adquisitivo de jubilados y beneficiarios sigue en retroceso. El Gobierno presenta la medida como un alivio, pero la distancia entre los números oficiales y la realidad cotidiana de los hogares marca el límite de la política previsional.