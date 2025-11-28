Anses confirmó el aumento de 2,34% de las prestaciones para diciembre
El organismo aplicará la suba junto al pago del bono extraordinario.
La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el incremento de 2,34 por ciento en jubilaciones, pensiones y asignaciones que regirá en diciembre. La medida se fundamenta en la inflación de octubre y fue publicada en el Boletín Oficial mediante las resoluciones 359 y 361 firmadas por el director ejecutivo Fernando Omar Bearzi.
El ajuste lleva la jubilación mínima a 340.879,59 pesos y la máxima a 2.293.796,92. La Pensión Universal para el Adulto Mayor se ubica en 272.703,67 y las pensiones no contributivas en 233.753,64. Para quienes perciben haberes inferiores a 410.879,59 se adiciona un bono de 70.000 pesos, más el aguinaldo, lo que eleva el ingreso final de la mínima a 581.319,38 y de la PUAM a 479.055,50.
En el caso de las asignaciones, la AUH pasa a 119.972,30 y la AUH por discapacidad a 390.723,06. Las asignaciones familiares varían según el ingreso del grupo familiar, con montos que oscilan entre 24.473,27 y 59.943,45. También se actualizan la asignación por embarazo, el prenatal y las de pago único, como nacimiento, adopción y matrimonio.
Aunque el esquema incorpora el aguinaldo y el bono extraordinario, el aumento de 2,34 por ciento resulta insuficiente frente a la inflación acumulada. Los especialistas advierten que la mejora apenas compensa el último registro del IPC y que el poder adquisitivo de jubilados y beneficiarios sigue en retroceso. El Gobierno presenta la medida como un alivio, pero la distancia entre los números oficiales y la realidad cotidiana de los hogares marca el límite de la política previsional.