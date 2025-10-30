Anuncian mayores controles en la frontera con Brasil

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este miércoles la activación de una alerta máxima en las fronteras argentinas tras los graves hechos de violencia registrados en Río de Janeiro durante un operativo contra bandas narco.

La medida busca impedir el ingreso de posibles implicados y se aplicará con controles reforzados, especialmente en la Triple Frontera. Bullrich afirmó que se revisarán los antecedentes de quienes ingresen al país “con cuatro ojos”, sin afectar a turistas ni al tránsito habitual.