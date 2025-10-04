Anuncian un plan de obras para el Hospital Garrahan por $30.000 millones

El Gobierno llevará adelante un plan de obras y equipamiento para el Hospital Garrahan por 30.000 millones de pesos, informó el vocero presidencial Manuel Adorni, luego de que el Senado rechazara el veto de Javier Milei a la ley de Emergencia Pediátrica. Según Adorni, la inversión será realizada con fondos propios del hospital, sin transferencias adicionales, destacando “la eficiencia en la gestión de los recursos”.

El proyecto incluye la adquisición de un Acelerador Lineal Pediátrico, único en América Latina, que permitirá tratamientos oncológicos más precisos y menos invasivos. También contempla la ampliación del Área de Trasplante de Médula Ósea, la reapertura de cuatro quirófanos equipados con tecnología avanzada, y la compra de una ambulancia con sistema ECMO para traslados críticos.

Se suman además la renovación de 400 camas, camillas y sillas de ruedas, y la incorporación de nuevas máquinas de perfusión renal y hepática. El vocero presidencial señaló que estas medidas complementan los beneficios permanentes anunciados para el personal médico y administrativo del hospital, reforzando la infraestructura y la atención pediátrica en el país.