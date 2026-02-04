ARBA retuvo yates de lujo por millonarias deudas fiscales

La senadora bonaerense de Unión y Libertad, Silvana Ventura, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer la situación de los hogares y dispositivos de alojamiento de menores en conflicto con la ley penal. La iniciativa apunta a evaluar la capacidad instalada, la sobrepoblación, los recursos humanos y las condiciones edilicias.

El proyecto exige precisiones sobre cantidad de adolescentes alojados, ocupación real de cada edificio y medidas frente a la sobrepoblación. También solicita datos sobre centros de recepción, tiempo de permanencia y menores no punibles institucionalizados.

La senadora reclama además información sobre personal, vacantes sin cubrir, capacitación y denuncias registradas, junto con fallecimientos bajo custodia. El pedido incluye conocer la respuesta provincial a organismos de control, la articulación con el Poder Judicial y el porcentaje de adolescentes sin condena firme.

Finalmente, el texto incorpora preguntas sobre acceso a educación y salud, programas socioeducativos, acompañamiento al egreso y presupuesto ejecutado, al tiempo que plantea estrategias ante un eventual descenso de la edad de punibilidad y subraya la necesidad de políticas de prevención y control legislativo.