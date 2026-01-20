ARCA actualiza escalas de Ganancias y deducciones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero difundió las nuevas escalas del Impuesto a las Ganancias y las tablas de deducciones que regirán entre enero y julio. Los valores se incrementaron en un 14,29%, en línea con la inflación acumulada del semestre pasado. El piso para un trabajador soltero sin hijos quedó en 2,49 millones de pesos netos mensuales, mientras que para un casado con dos hijos asciende a 3,30 millones y para un casado sin hijos a 2,89 millones.

La ganancia no imponible se fijó en 5,15 millones y las cargas de familia también se actualizaron. El primer tramo de la escala anual tributa al 5% y las alícuotas progresivas avanzan hasta un máximo del 35% para ingresos superiores a 60,75 millones.

Especialistas remarcaron que los empleadores deben recalcular las retenciones de manera retroactiva al primero de enero y devolver lo retenido de más en el próximo pago.