Argentina rechazará el pedido de desacato en el juicio por YPF

La Argentina se prepara para responder en los tribunales de Nueva York al pedido de desacato presentado por el fondo Burford en el marco del juicio por YPF. El escrito será entregado el 19 de febrero, y según confirmaron fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación, rechazará de manera categórica las acusaciones.

Desde la defensa argentina se subraya que el país cumplió ampliamente con el proceso, aportando más de 113.000 páginas de documentos y testimonios solicitados por el tribunal. Para la Procuración, el pedido de desacato constituye un intento de hostigamiento y forma parte de una estrategia del fondo para presionar a la Argentina, en un momento en que su posición procesal se debilitó. Entre los antecedentes que deterioraron la situación de Burford en el litigio, se mencionan la apelación de la condena por 16.000 millones de dólares, que provocó una caída superior al 20% en el valor de sus acciones.

En este escenario, las fuentes oficiales remarcan que Argentina continuará cumpliendo con las exigencias dentro de los límites de la Constitución y las leyes nacionales, mientras se esperan las resoluciones de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, sobre las órdenes dictadas por el tribunal de distrito. Para el Gobierno, el planteo de Burford busca forzar una negociación desde una posición comprometida y carece de sustento jurídico real.