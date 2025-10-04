Argentina suma 12 apoyos internacionales en el juicio por YPF

Argentina recibió en los últimos días nuevos apoyos internacionales en el juicio por YPF, en el marco de la apelación del a la orden judicial que obliga a entregar el 51% de las acciones de la petrolera. En total, 12 países y organizaciones se presentaron formalmente, lo que la Procuración del Tesoro calificó como un “apoyo histórico” para la defensa de la posición argentina.

Entre los respaldos se destaca el de Estados Unidos, que por tercera vez en un año presentó un amicus curiae, advirtiendo que la interpretación de no existir inmunidad de ejecución sobre activos soberanos extraterritoriales, contradice el derecho estadounidense y el derecho internacional consuetudinario. Además, Israel se sumó por primera vez en una causa de esta naturaleza, afirmando que la orden sería incompatible con los principios de inmunidad estatal y podría generar un régimen global impredecible.

Cabe mencionar que también acompañaron el reclamo Italia, Francia (con carta diplomática), Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania, Rumania, la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina (AmCham), Bank Policy Institute y American Bankers Association.

La audiencia de apelación de la sentencia de fondo, que obligaría a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares más intereses, está prevista para el 29 de octubre. El respaldo internacional aparece como un refuerzo a la estrategia de defensa y, al mismo tiempo, como un factor de presión adicional frente a la orden inicial.