Arranca un año caliente en el Concejo Deliberante de La Plata

El Concejo Deliberante de La Plata comenzará su período de sesiones ordinarias el próximo martes 3 de marzo, cuando el intendente Julio Alak brinde su discurso en el recinto. Tras esa jornada, los concejales tendrán un mes intenso. Desde la presidencia del cuerpo dejaron trascender que tienen previsto llamar a cuatro sesiones a lo largo de marzo.

La primera sesión ordinaria será el jueves 5 de marzo y, en realidad, será continuidad de la propia asamblea que encabezará el mandatario local el próximo martes. La segunda sesión ordinaria aún no tiene fecha, pero se espera que pueda ser el 19 o el 26 de marzo. Aunque aún no está el sumario de temas a tratar, no se descarta que la adjudicación del nuevo sistema de transporte esté entre los temas a abordar en este primer mes de actividad.

En la agenda del Concejo también prevé dos sesiones especiales. La primera tendrá lugar el 9 de marzo y será en conmemoración del Día Internacional de la Mujer (del 8 de marzo). La segunda será el 20 y se llevará a cabo para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia que se celebra el 24 de marzo.

Otro de los temas que encarará el Concejo en el arranque de este nuevo año legislativo es la reforma del reglamento interno, un debate que viene postergado desde 2025. Entre los cambios, se plantea la incorporación de la votación electrónica, descuentos por faltazos sin aviso y limitación del tiempo de exposición de los concejales en el recinto a cinco minutos, entre otros puntos.