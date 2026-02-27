Investigan a Jorge Macri por lavado de activos

La Corte Suprema ordenó investigar al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por presunto lavado de activos. Los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti fallaron para que se indague en el trasfondo de la compra de un departamento en Miami, Estados Unidos, en 2001.

Desde el Gobierno de la Ciudad se hicieron eco de la decisión y recordaron que en instancias previas ya había sido sobreseído y confiaron que la disposición del máximo tribunal no cambiará nada. “El resultado será el mismo: la inexistencia de delito”, aseguraron.