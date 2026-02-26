El senado aprobó el acuerdo Mercosur–Unión Europea y cambios en la Ley de Glaciares

Tras una extensa jornada de debate, el Senado de la Nación aprobó este martes el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, además de dar media sanción a la modificación de la Ley de Glaciares. Ambas iniciativas formaban parte del temario impulsado por el Poder Ejecutivo.



El oficialismo logró imponerse en la primera de las dos sesiones previstas para la semana y consiguió aprobar todos los proyectos incluidos en la agenda parlamentaria. Además del acuerdo comercial y los cambios en la normativa ambiental, también se trató el pliego de Fernando Iglesias como embajador.



El bloque de La Libertad Avanza celebró una jornada favorable al alcanzar las mayorías necesarias para avanzar con las iniciativas clave del gobierno del presidente Javier Milei. En particular, el acuerdo Mercosur–Unión Europea quedó ratificado tras 26 años de negociaciones entre ambos bloques.



La sesión concluyó con 40 votos afirmativos, superando por tres el mínimo requerido para la aprobación por mayoría simple. Durante gran parte del debate, el oficialismo preveía un resultado ajustado, aunque finalmente logró consolidar los apoyos necesarios.



El cierre de la jornada estuvo a cargo de Patricia Bullrich, presidenta del bloque de LLA en el Senado, quien dio por finalizados los debates luego de más de diez horas de tratamiento. En tanto, las modificaciones a la Ley de Glaciares pasarán ahora a ser discutidas en la Cámara de Diputados.

