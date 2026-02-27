Nación convocó a gremios docentes tras el anuncio de paro

El conflicto salarial docente escala en el inicio de clases. Días atrás, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) lanzó un paro de 48 horas para este lunes 2 y martes 3 de marzo, día que las clases inician en la mayoría de las jurisdicciones. En la provincia de Buenos Aires, Suteba adhirió.

Ya ratificado el paro y sumando adhesiones y protestas en distintos puntos del país, el gobierno de Javier Milei se vio obligado a convocar a los gremios docentes a una reunión salarial. El llamado se conoció después de que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó suspender el Decreto 341/25, lo que obligó al Ejecutivo a retomar la instancia de diálogo.

En ese marco, el Ministerio de Capital Humano, que lidera Sandra Pettovello, confirmó la citación a la Comisión Negociadora del Convenio Marco para el mismo día en que estaba prevista la medida de fuerza.

Sin embargo, las autoridades nacionales sostuvieron la postura que expresaron en el decreto ahora suspendido respecto del esquema paritario del sector educativo. La administración libertaria determinó que las negociaciones salariales docentes debían quedar bajo la órbita de cada gobierno provincial y no bajo la Administración Central.

En paralelo, los sindicatos docentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) ratificaron el paro nacional para este lunes 2 de marzo, ante el estancamiento de las negociaciones salariales. La medida coincidió con el inicio del ciclo lectivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Buenos Aires, lo que amplificó el impacto político y social del conflicto.

Es que, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), que preside Sonia Alesso, resolvió la protesta en un congreso extraordinario y luego sumó el respaldo de la CGT.

En tanto, la Unión Docentes Argentinos (UDA), conducida por Sergio Romero, junto con la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), liderada por Fabián Felman, confirmó su adhesión al paro.

Además del reclamo salarial, el congreso extraordinario de Ctera exigió una nueva Ley de Financiamiento Educativo y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).