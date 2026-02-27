El Senado dio media sanción la reforma a la Ley de Glaciares

En lo que significó una victoria más de algunos gobernadores que del propio oficialismo, el Senado aprobó de manera definitiva el proyecto que modifica la Ley de Glaciares. La iniciativa se aprobó con 40 votos afirmativos, recibió 31 rechazos y una abstención, y ahora la escena se trasladará a Diputados una vez que comience el período de sesiones ordinarias.

Lo curioso es que el proyecto tuvo el respaldo de senadores del bloque de Justicialista como Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca). Es que se trata de una reforma pedida por varios gobernadores, ya que tiene como principal eje que cada provincia defina cuál es su zona periglaciar.

El proyecto busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales. Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.

Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición para el desa­rrollo de actividades económicas en glaciares, pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas que no tengan una función hídrica fehaciente.

Acuerdo UE – Mercosur

Por otro lado, el Senado convirtió en ley el proyecto que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. La votación salió con 69 votos afirmativos y 3 en contra.

El consenso fue casi total: hasta Unión por la Patria apoyó la iniciativa, ya que se trata de un acuerdo que se viene gestando desde hace años.

Cabe destacar que el gobierno de Milei buscaba ser el primer país en ratificar el acuerdo. Sin embargo, Uruguay lo primereó: su parlamento se adelantó a la aprobación por unas pocas horas.

En tanto, el Presidente ya firmó el decreto que promulga la rúbrica. Así fue informado por el canciller Pablo Quirno, quien agregó que “la promulgación permite a la Comisión Europea aprobar la aplicación provisoria del acuerdo”.