Continúa el éxodo de argentinos al exterior

El Indec publicó las estadísticas del turismo internacional de enero, que dan cuenta la gran diferencia entre personas que ingresan al país y argentinos que viajan al exterior.

El turismo receptivo contabilizó 1.070.800 visitantes (682.000 turistas y 388.900 excursionistas). Este número representa una suba del 2,9% respecto a enero de 2025.

En tanto, 2.343.200 argentinos viajaron al exterior (1.764.100 turistas y 579.200 excursionistas). Si bien la cifra mermó 9,9% en la comparación interanual, el saldo negativo sigue superando los 1,2 millones de personas.