Milei volvió a cruzar a Rocca y a empresarios locales

El Presidente Javier Milei volvió a cargar contra referentes del sector empresario en medio de la polémica por el cierre de compañías nacionales y la apertura de importaciones. Con un mensaje en su cuenta de X, el mandatario apuntó directamente contra Paolo Rocca, de Techint, Javier Madanes Quintanilla, de Fate, y Roberto Méndez, de Neumen, a quienes mencionó con apodos irónicos.

Milei se refirió a Rocca como “Don Chatarrín”, a Madanes como “Don Gomita Alumínica” y a Méndez como “Señor Lengua Floja”. En su publicación agradeció “las contribuciones enormes” que, según él, dejaron en evidencia “al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”. El Presidente enmarcó estas expresiones dentro de lo que denomina “Batalla Cultural”, un debate que se intensificó tras las críticas de algunos industriales a la política de apertura comercial y la pérdida de competitividad de las firmas locales.

Cabe recordar que Milei ya había cruzado a Méndez, quien reconoció en una entrevista que las empresas de neumáticos “robaban” con los precios de las cubiertas. El mandatario replicó con dureza y señaló que esos sectores “hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”.

Para el jefe de Estado, la exposición pública de estas tensiones confirma su diagnóstico sobre un entramado económico que, en su visión, se benefició de privilegios y perjudicó a la sociedad.