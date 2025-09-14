Aseguran que el RIGI no atrajo nuevas inversiones

Un reciente informe de la Fundación Encuentro reveló que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una iniciativa del Gobierno que buscaba impulsar la economía, no logró su objetivo principal. Diseñado para atraer capital fresco y generar un "motor de reactivación económica", terminó siendo un esquema de beneficios fiscales para proyectos que ya estaban en marcha.

El análisis muestra una brecha significativa entre las previsiones y los resultados. El Gobierno había anticipado inversiones por un total de u$s50.000 millones, pero la cifra de proyectos aprobados hasta la fecha asciende a solo u$s8.572,8 millones, lo que representa apenas el 17,1% de lo proyectado.

La situación se vuelve aún más crítica al examinar únicamente los proyectos que surgieron después de la implementación del RIGI. En este caso, la inversión total se desploma a u$s255 millones, es decir, apenas el 0,5% de lo prometido. La explicación es que, de los siete proyectos aprobados bajo el régimen, seis ya habían sido anunciados o estaban en marcha antes de su entrada en vigor, lo que refuerza la conclusión de que el RIGI no está creando nuevas inversiones, sino que actúa como un mecanismo para reasignar beneficios a iniciativas preexistentes.

"La Argentina no carece de proyectos productivos, sino de políticas públicas que prioricen el valor agregado, el empleo y los encadenamientos productivos", concluye el documento de la Fundación Encuentro.