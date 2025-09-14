La Cámara de la Construcción reclama un plan federal para salir de la crisis

La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) lanzó una dura advertencia sobre la crisis que atraviesa el sector de la construcción y reclamó la puesta en marcha de un “plan federal de trabajo con horizonte de 20 años”. El pronunciamiento tuvo lugar en el marco del Consejo Federal, realizado en la ciudad de Paraná, donde dirigentes empresariales remarcaron la necesidad de que el Estado recupere la inversión y reactive obras públicas que hoy se encuentran paralizadas.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el país, con sus instituciones, con sus trabajadores y con cada argentino que espera que la infraestructura sea una herramienta de inclusión, progreso y equidad”, señalaron desde la entidad. Asimismo, recordaron que la construcción no es solo un sector económico sino un engranaje vital para el desarrollo a nivel nacional.

El reclamo del sector surge en un contexto donde las decisiones del Gobierno nacional de suspender proyectos estatales “generan pérdidas económicas, frenan servicios esenciales, comprometen la competitividad y aumentan la deuda de infraestructura”. A ello se suma el estancamiento de la construcción privada, que multiplica el impacto negativo sobre el empleo y la economía.

Un sector que arrastra pérdidas

La Camarco advirtió que la falta de inversión pública y privada “agrava el déficit de infraestructura” y se traduce en “rutas deterioradas, energía obsoleta y puertos sin modernización”. Este deterioro, subrayaron, eleva el “costo argentino”, resta competitividad y limita el desarrollo regional. También remarcaron que la infraestructura social —viviendas, hospitales, escuelas, agua y saneamiento— es indispensable para garantizar derechos, pero hoy permanece relegada.

El informe empresarial denunció que el Estado aún no resolvió contratos frenados ni deudas con compañías que ya ejecutaron obras, lo que golpea a la cadena de proveedores y al empleo formal en todo el país.

Datos que confirman la recesión

Los indicadores oficiales confirman la gravedad de la situación. Según el Indec, la construcción cayó 1,8% mensual en julio y la tendencia-ciclo mostró una baja de 1,2%. En paralelo, el Índice Construya registró en agosto una merma interanual de 5,5% en ventas de insumos y de 8,6% respecto de julio. “La suba de tasas de interés impacta de manera negativa en la dinámica sectorial”, alertó el organismo privado.

El documento final de la Cámara incluyó una hoja de ruta a 20 años con ejes como reactivar las obras avanzadas, saldar deudas del Estado, crear mecanismos mixtos de financiamiento, promover créditos hipotecarios y transparentar la ejecución de proyectos. “Queremos ser parte de la solución. Queremos construir futuro”, remarcaron desde la entidad.

Ante este contexto, la falta de respuestas oficiales profundiza la incertidumbre y deja al sector sin un horizonte claro. Con las obras frenadas y el consumo de materiales en caída, la construcción se convierte en otro reflejo del ajuste de la administración libertaria, que erosiona el empleo, posterga el desarrollo y multiplica la deuda social y productiva.