Inicia la campaña de vacunación contra el dengue

El gobierno de la provincia de Buenos Aires ya tiene todo listo para que este lunes 15 de septiembre las inscripciones para recibir la vacuna contra el dengue de manera gratuita. La convocatoria está destinada a personas de entre 15 y 59 años que residan en el territorio bonaerense.

El trámite se realizará a través de la web de salud bonaerense. Tras la inscripción, cada persona recibirá la convocatoria por correo electrónico. En total se enviarán 22.100 turnos en esta segunda instancia de la campaña de vacunación. En una primera instancia ya recibieron sus respectivos turnos solo las personas de entre 15 y 59 años que hubieran transitado la enfermedad.

Una vez asignada la cita por correo electrónico, las personas podrán acercarse a cualquiera de los vacunatorios disponibles.

Cabe destacar que este “Plan Provincial de prevención y acción frente al dengue” es posible gracias a la inversión realizada por el Gobierno provincial para adquirir 500 mil dosis del insumo, que llegan a medida que se fabrican.

Desde el Ejecutivo municipal aseguraron que es importante estar preparados ante la posibilidad de un nuevo brote. Además, informaron que la vacunación refuerza las demás medidas de prevención que viene llevando adelante la Provincia, como la campaña comunicacional para concientizar sobre acciones para evitar el criadero de mosquitos y las fumigaciones.