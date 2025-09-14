Comenzó el escrutinio definitivo en La Plata

El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas bonaerenses del domingo pasado arrancó este sábado en el Pasaje Dardo Rocha.

El procedimiento está a cargo de la Junta Electoral Bonaerense, y cuenta con la presencia de apoderados y fiscales de todas las fuerzas políticas que compitieron en los comicios.

La jornada comenzó con un discurso de Hilda Kogan, quien encabeza la Junta Electoral: “Una elección no es solamente lo que sucede el día de los comicios, sino que implica una sucesión de actos concatenados que componen el ciclo electoral. Fue una reivindicación de los valores democráticos y un hecho histórico”.

Acto seguido, se prosiguió con el inicio del conteo de votos con la Octava Sección Electoral, que incluye únicamente al distrito de La Plata, y continuará con la Primera Sección, donde Campana encabeza la nómina de distritos.

En la ciudad, el escrutinio provisorio arrojó un reparto de bancas tanto en la Cámara de Diputados bonaerense como en el Concejo Deliberante que difícilmente se modifique en el definitivo, con Fuerza Patria (FP) y La Libertad Avanza (LLA) repartiendo tres bancas cada uno en la Legislatura y siete y cinco respectivamente en el deliberativo local.

Las expectativas están puestas en los distritos en los que los resultados dejaron dudas respecto al reparto de bancas. Por ejemplo, en Berisso Somos Buenos Aires obtuvo el 9,97% de los votos en el escrutinio provisorio y necesita 10% para acceder a una banca.