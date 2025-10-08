ATE anuncia bloqueos para impedir la llegada de Milei a la Patagonia
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, aseguró que el Presidente “no es bienvenido” en el sur del país.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que bloqueará los accesos para impedir la llegada del Presidente Javier Milei a la Patagonia en el marco de la campaña electoral. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, afirmó que el mandatario “no es bienvenido” y cuestionó sus políticas, a las que calificó de “dañinas” para el sur del país.
Aguiar alertó sobre la extranjerización de tierras, el avance del extractivismo y la paralización de la obra pública, y anticipó que las conducciones de Río Negro y Santa Cruz coordinarán cortes en rutas y accesos a aeropuertos. “Estamos preparados y no descartamos bloquear todas las vías de ingreso”, advirtió.