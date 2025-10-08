ATE anuncia bloqueos para impedir la llegada de Milei a la Patagonia

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que bloqueará los accesos para impedir la llegada del Presidente Javier Milei a la Patagonia en el marco de la campaña electoral. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, afirmó que el mandatario “no es bienvenido” y cuestionó sus políticas, a las que calificó de “dañinas” para el sur del país.

Aguiar alertó sobre la extranjerización de tierras, el avance del extractivismo y la paralización de la obra pública, y anticipó que las conducciones de Río Negro y Santa Cruz coordinarán cortes en rutas y accesos a aeropuertos. “Estamos preparados y no descartamos bloquear todas las vías de ingreso”, advirtió.