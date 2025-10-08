Sorpresivo revés contra el juez que viajó a Lago Escondido

La Cámara Federal de Casación Penal apartó al juez Julián Ercolini de la causa contra Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yáñez. Ante esto, el expresidente celebró la decisión en sus redes sociales: “El juez Julián Ercolini fue apartado por no haber actuado con imparcialidad. Es el mismo magistrado que me persigue vengativamente porque lo denuncié por un viaje que disfrutó en Lago Escondido”.

El exmandatario detalló que la Sala II de la Cámara de Casación Federal hizo lugar a la recusación que él había presentado contra Ercolini, al considerar que existía una “aviesa enemistad” que ponía en duda la objetividad del juez. De esa manera, la Justicia determinó que otro magistrado deberá hacerse cargo del expediente.

En su mensaje, Fernández también recordó que Ercolini fue quien procesó a Cristina Fernández de Kirchner en la conocida “Causa Vialidad”, además de haber ordenado la detención de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Según el exjefe de Estado, el magistrado actuó “en complicidad política con el oficialismo” y con el respaldo de “medios de comunicación que encubren sus arbitrariedades”.

El viaje a Lago Escondido

En octubre del 2022, se destapó el escándalo del viaje al Lago Escondido, donde se encuentra la estancia del magnate británico Joe Lewis. Allí viajaron Ercolini; Carlos Mahiques, juez de Casación; su hijo Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales de CABA; Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño; Pablo Cayssials, juez en lo contencioso administrativo; Pablo Yadarola, juez en lo penal económico; el exespía Leo Bergroth; Pablo Cassey, abogado del Grupo Clarín; y su presidente, Jorge Rendo.

Tiempo después, se conoció que el viaje fue pagado por el conglomerado empresarial liderado por Héctor Magnetto. Incluso se filtraron chats entre ellos donde planeaban maniobras para evadir la investigación judicial.

En diciembre de ese año, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, por instrucción de Alberto Fernández, denunció a los implicados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas. También hubo otras denuncias. Todas se diluyeron.