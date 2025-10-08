Panaderos afirman que el pan aumentó 12%

La Cámara de Industriales Panaderos de la provincia de Buenos Aires (Cipan) anunció esta semana que el precio del pan y de todos los productos panificados aumentó un 12% en las panaderías bonaerenses. Según Martín Pinto, directivo de la entidad, la decisión fue adoptada de manera unánime por la Comisión Directiva y representantes de diversos centros de panaderos.

Pinto explicó que el incremento se debe a las sucesivas subas en el precio de la harina, que registró un alza del 12% en las últimas semanas, y de otras materias primas e insumos esenciales para la actividad.

El dirigente aclaró que los valores no se actualizaban desde abril. A su vez, señaló que la situación financiera del sector se ve agravada por los nuevos contratos de alquiler, tras la derogación de la ley nacional que regulaba este tipo de acuerdos.

Semanas atrás supermercados y mayoristas, en medio de la volatilidad cambiaria, ya habían advertido una suba del 7% en promedio en harinas y pidieron a sus proveedores que retrotraigan los aumentos “especulativos”, de acuerdo a lo informado por la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA).

La quita de retenciones por tres días durante la última semana de septiembre, que fue aprovechado por un puñado de cerealeras que se hicieron con 1.500 millones de dólares en concepto de excenciones, que un aumento del margen de rentabilidad a la hora de exportar trigo, soja y maíz.

Al subir el valor de estos commodities para exportación, los productores cuentan con menos estímulos para vender en el mercado interno. En consecuencia, el precio aumenta para mayor competitividad con el sector externo. Aquí una de las razones de la suba del trigo, que impacta en el precio de la harina y, por ende, del pan.