JP Morgan deja de mostrar el riesgo país argentino en tiempo real

El banco estadounidense JP Morgan decidió retirar los bonos soberanos argentinos del índice EMBI+, su referencia más exigente y con actualización minuto a minuto, y trasladarlos al EMBI Global Diversified (Embigd), un índice más amplio y con reglas menos estrictas. De ese modo, el riesgo país argentino dejará de medirse en tiempo real y pasará a informarse una vez por día, con datos de cierre del día anterior.

El cambio se habría decidido durante el rebalanceo de fines de septiembre, sin que JP Morgan haya emitido una comunicación oficial que explique públicamente los criterios adoptados.

El índice EMBI+ exige condiciones más estrictas de tamaño de emisión, liquidez y plazo para mantener la inclusión. En cambio, el Embigd aplica criterios más flexibles y permite una mayor variedad de bonos nacionales.

El ajuste llega en un momento en que el Gobierno impulsa negociaciones con el Tesoro de los Estados Unidos para garantizar los pagos de deuda, una estrategia que, de prosperar, podría reducir el riesgo país.

En los hechos, la modificación debilita la transparencia del principal termómetro financiero utilizado para medir la confianza externa en Argentina. En el mercado advierten que no se trata de un detalle menor, sino de un cambio institucional con fuerte impacto simbólico, ya que reduce la capacidad de detectar con rapidez las variaciones bruscas en la percepción de riesgo sobre el país.