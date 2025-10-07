Inició el reparto de las boletas

En paralelo al debate sobre si se reimprimen las boletas de La Libertad Avanza ante la declinación de la candidatura de José Luis Espert, la Justicia Electoral no detiene los trabajos para garantizar el normal desarrollo de las elecciones.

En este camino, en el Pasaje Dardo Rocha ya se inició la organización de lo que será el reparto de las papeletas que ya fueron impresas a cada rincón bonaerense.