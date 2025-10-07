Mientras el Presidente festeja, baila y canta...

Acto tras acto que realiza Javier Milei, una multitud de personas se concentra para repudiar su figura. Como bien informó diario Hoy, durante el fin de semana dos actividades de campaña del Presidente realizadas en el interior del país fueron interrumpidas por manifestaciones contra su figura. Ahora, la escena se volvió a repetir en el Movistar Arena.

Allí, organizó un show a puertas cerradas donde presentó uno de sus libros. Con la presencia de casi todo su Gabinete, al final del evento protagonizó un show musical. Sin embargo, afuera se vivieron momentos de tensión.

Desde temprano, militantes de LLA se amontonaron a la espera de ver a Milei. Allí, concentraron integrantes de “Las Fuerzas del Cielo”, una organización política liderada por el asesor presidencial, Santiago Caputo y los influencers libertarios Daniel Parisini (conocido como Gordo Dan) y Agustín Laje.

No obstante, protagonizaron enfrentamientos con manifestantes opositores, que se acercaron para protestar contra el Presidente. Los militantes oficialistas y los manifestantes opositores quedaron cara a cara en la zona del Parque Los Andes, a metros del estadio, donde intercambiaron cánticos apenas separados por efectivos de Gendarmería. “Estábamos gritando y cantando en la vereda y la policía se nos tiró encima”, dijo una mujer al móvil de TN.

Cabe destacar que este sábado Milei debió suspender una recorrida por la ciudad de Santa Fe ante la presencia de una importante protesta. La escena se repitió más tarde en Paraná.