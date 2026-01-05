ATE convocó a marchar contra la intervención de EE. UU.
El sindicato estatal se movilizará bajo la consigna “Fuera EE. UU. de América Latina”.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó para este lunes a las 17 en Plaza Italia a una movilización bajo la consigna “Fuera EE. UU. de América Latina”.
El dirigente Rodolfo Aguiar afirmó que la medida es “en defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos” y calificó la intervención como una violación flagrante del derecho internacional. El llamado a marchar se inscribe en un escenario de creciente conflictividad y cuestionamientos al rol de EE. UU. en la región.