ATE convocó a marchar contra la intervención de EE. UU.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó para este lunes a las 17 en Plaza Italia a una movilización bajo la consigna “Fuera EE. UU. de América Latina”.

El dirigente Rodolfo Aguiar afirmó que la medida es “en defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos” y calificó la intervención como una violación flagrante del derecho internacional. El llamado a marchar se inscribe en un escenario de creciente conflictividad y cuestionamientos al rol de EE. UU. en la región.