Aumenta el crédito en las compras del súper

Un reciente informe del Indec reveló que la tarjeta de crédito fue el medio de pago más utilizado en supermercados, con el 44,6% de las operaciones registradas en noviembre. El dato expone cómo las familias recurren al endeudamiento para acceder a alimentos y productos básicos en un contexto de caída del consumo.

Las compras con crédito sumaron $986.669 millones, con un alza interanual del 13,7%. En segundo lugar se ubicó la tarjeta de débito, con $557.725 millones, mientras que el efectivo representó $359.369 millones. La tendencia confirma que endeudarse para comer se volvió una práctica extendida en la dinámica cotidiana de los hogares argentinos.