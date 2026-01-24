Crece el riesgo de paro de colectivos en el AMBA

El conflicto salarial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantiene en vilo al Área Metropolitana de Buenos Aires y crece el riesgo de un paro total de colectivos. Tras la audiencia sin avances en la Secretaría de Trabajo, el gremio ratificó el estado de alerta y advirtió que, si no hay respuesta concreta en la próxima reunión, avanzará con un plan de lucha que afectaría a millones de usuarios.

El sindicato que conduce Roberto Fernández insiste en que los salarios actuales no alcanzan para sostener un hogar y calificó como insuficiente la oferta empresarial, limitada a un 1% de incremento.

Del lado empresario, las cámaras condicionan cualquier mejora a la aprobación de una nueva estructura de costos, y alertan que cerca del 40% de las compañías está al borde de la quiebra por el atraso en los subsidios.

En paralelo, el recambio de autoridades en la Secretaría de Transporte suma incertidumbre, con la salida de Luis Pierrini y la llegada de Fernando Herrmann. La falta de definiciones mantiene la tensión y refuerza la amenaza de una paralización del servicio en el AMBA.