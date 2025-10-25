Autorizan a una nueva empresa a brindar servicios de rampa

El Gobierno nacional autorizó a Acciona Servicios Argentina S.A. a prestar servicios de rampa y operaciones en tierra en distintos aeropuertos del país. La medida se enmarca en la política de apertura aerocomercial impulsada por la gestión nacional.

Con esta incorporación ya son nueve las compañías habilitadas, aunque ninguna inició aún operaciones. Acciona podrá trabajar en aeropuertos como Aeroparque, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Iguazú y Ushuaia, entre otros. Desde Transporte destacaron que la medida busca ampliar la competencia, mejorar la calidad de los servicios y favorecer la conectividad y el turismo.