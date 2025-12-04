Avanza el caso ANDIS en la Justicia

En el marco de la causa que investiga las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue indagado un exdirectivo, Roger Grant.

Grant, acusado por ser el ejecutor directo del entramado de coimas, apuntó contra su jefe, Daniel Garbellini, el titular de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Incluir Salud), el sector donde se concentró el sistema de corrupción. Dijo que todo lo hacía por orden de él.

Cabe recordar que Spagnuolo mencionó en los audios filtrados a Garbellini como el hombre que Karina Milei y los Menem “pusieron” para “manejar la caja que es mía”.