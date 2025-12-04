La inflación en La Plata fue del 2,2%

La Cámara de Comercio y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) publicaron un informe en conjunto en el concluyeron que la inflación en La Plata durante noviembre fue del 2,2%. A su vez, en al año acumula una variación del 26,8%.

Cabe destacar que a nivel nacional, el Indec indicó que la inflación de octubre fue del 2,3%, y consultoras privadas prevén en noviembre un número cercano al 2,5%.

El relevamiento platense destacó que “Alimentos y bebidas” explicó más del 60% del incremento mensual, con una variación del 2,8%. Las subas más notorias se observaron en cortes de carne, donde la picada aumentó 13,4%, la nalga 10,4%, el asado 9,4% y el pollo 5,6%. En tanto, “Transporte y Combustibles” avanzó 4,2% por la actualización de tarifas y combustibles.

En contraste, “Servicios” exhibió solo 0,4% y marcó una desaceleración significativa; e “Higiene y Limpieza” creció 1,3%. En cuanto a “Indumentaria” se mantuvo sin variación en el registro mensual.