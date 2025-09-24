Avanza el dictamen para interpelar a Karina Milei por coimas

La Cámara de Diputados avanzó con el dictamen de mayoría para interpelar a Karina Milei, y al ministro Mario Lugones, en el marco del escándalo por presuntas coimas en Andis. La medida surgió tras filtraciones de audios que señalan a Karina Milei como receptora de un 3% de sobornos pagados por laboratorios proveedores.

El plenario, que reunió a comisiones de Acción Social, Salud y Asuntos Constitucionales, cosechó 41 firmas de apoyo y dejó listo el proyecto para ser votado en la próxima sesión. La investigación del juez Sebastián Casanello incluye allanamientos, secuestro de celulares y análisis de la Droguería Suizo Argentina, pieza clave en el presunto sistema de cobros ilegales.