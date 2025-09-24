Fentanilo: exigen que la comisión investigadora no quede bloqueada

Los familiares de las víctimas del fentanilo contaminado reclamaron que la comisión investigadora, aprobada por el Congreso días atrás, no quede “bloqueada por intereses políticos” y afirman que el futuro de la misma dependerá “de quién la presida”.

Al respecto, la diputada nacional y candidata a renovar su banca por Provincias Unidas, Margarita Stolizer, adelantó a diario Hoy que buscan que su compañera de bloque, Mónica Fein, sea quien presida para “asegurarnos que la comisión no sea usada para tirarse responsabilidades de un lado y el otro, nosotros queremos una investigación seria y equilibrada”.

En el comunicado de prensa, los familiares de víctimas celebraron la conformación de la comisión investigadora, aunque expresaron cautela. El proyecto, que en el escrito se marca como un hecho histórico en el Congreso, establece que la Comisión deberá constituirse en un plazo máximo de siete días desde la sanción y funcionará hasta el 9 de diciembre de 2025. “Este plazo es breve frente a la magnitud y complejidad de la megacausa, pero las expectativas son altas: no basta con declaraciones simbólicas, la comisión debe alcanzar resultados concretos en poco tiempo y bajo fuerte presión institucional”, indicaron.

En este marco, recordaron que la función de este organismo será colaborar con la Justicia con el aporte de pruebas, no sustituirla.