Avanza la precarización laboral en la era Milei

Si bien el desempleo no se disparó a dos dígitos con el modelo económico de Javier Milei y Luis Caputo (pasó del 5,7% en el cuarto trimestre del 2023 al 7,9% en el primer trimestre del 2025), se profundizó la flexibilización laboral.

En primer lugar, es importante resaltar el dato publicado por el diario Hoy en su edición anterior: entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, el país perdió 184.500 empleos registrados en el sector privado, público y de casas particulares. Sin embargo, al contabilizar todas las modalidades de trabajo registrado, la cifra asciende a 400.000 personas fuera del sistema formal y sin derechos laborales.

Como consecuencia, según concluyó el Instituto Argentina Grande (IAG) en su último informe, la tasa de “desprotección” laboral asciende al 44,1%, con un crecimiento del 7% de los desprotegidos en el último año. Esto representa un total de 390.000 personas adicionales trabajando en condiciones desprotegidas. “Se trata del valor más alto registrado para un primer trimestre dentro de la serie histórica comparable (2017–2025)”, señaló el documento.

El grupo más afectado por este fenómeno son las mujeres de 66 años y más, donde la desprotección subió un 14,6% en el último año. “Esto coincide con un retiro de un 23 por ciento de las mujeres de este grupo etario del sector público, con haberes jubilatorios cada vez más ajustados”, agregó IAG.

Por otro lado, la tasa de trabajo protegido descendió del 40,5 al 40,3%, mientras que la tasa de empleo público se ubica en 15,5%, con una retracción del 12% a lo largo del último año. “Este es el valor más bajo para un primer trimestre en la serie 2017–2025”, resaltó el estudio.

El destino de los despedidos

De acuerdo con el documento, solamente un 15% de los trabajadores despedidos en el último año se pudo insertar en un puesto protegido. El 35% se insertó en el ámbito desprotegido, equivalente 135.000 personas, el 25% (95.000 persona) se mantiene desocupado y el otros 25% desistió de la búsqueda y está en situación de inactivo.

“A su vez, cuando vemos a los desempleados actuales y sus trayectorias previas, encontramos que el 29% tenía hace un año un trabajo desprotegido, mientras que el 29% era previamente inactivo”, añadió el trabajo.