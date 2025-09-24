Avanza la reforma del Teatro del Lago de La Plata

La Municipalidad de La Plata confirmó que esta semana se adjudicará la obra para renovar y reabrir el Teatro del Lago de La Plata, tras la licitación realizada en agosto. En este sentido, el intendente Julio Alak recorrió las instalaciones junto al director del Teatro, Tristán Bauer, y al secretario de Planeamiento, Sergio Resa, en el marco de tareas de limpieza previas al inicio de los trabajos.

El proyecto, financiado por el gobierno provincial con el acompañamiento del Municipio, prevé la restauración integral del edificio principal, el pórtico de acceso y los locales interiores de la planta baja y los pisos superiores, siempre respetando el diseño original.

También se construirá una confitería con vista al lago y se creará un museo de sitio para contar la historia y el valor cultural del teatro.

A su vez, la obra incluye la instalación de dos nuevos portones de acceso, el reacondicionamiento de los puentes a la isla y la incorporación de señalética para mejorar la accesibilidad al predio.

Otro de los ejes centrales del proyecto es la integración del Teatro del Lago con el Paseo del Bosque, con el objetivo de articular ambos espacios en pos de consolidar a La Plata como un polo artístico y cultural de referencia en toda la provincia de Buenos Aires.

Según la licitación de agosto, a la cual ya hay presentadas diez empresas, la inversión para la restauración del ícono platense supera los $10 mil millones de pesos.