Beneficios a empresas costarán casi un punto del PBI

El gobierno de Milei sigue sin aplicar el aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad, ambos proyectos aprobados y ratificados por el Congreso. También recorta en ciencia, salud y educación. El argumento es cuidar el superávit fiscal. Sin embargo, el proyecto de reforma laboral prevé dejar de recaudar casi un punto del PBI para beneficiar a las empresas. De aprobarse, deberá continuar con el ajuste.

Según un análisis de la consultora Invecq, el impacto fiscal de la “Ley de Modernización Laboral” es de 0,83% del PBI. La mayor parte de este esfuerzo corresponde a la reducción de las contribuciones patronales del capítulo laboral, las cuales suponen un esfuerzo fiscal de 0,5% del PBI. “El 0,33% restante obedece a los incentivos tributarios, explicados principalmente por la baja en el Impuesto a las Ganancias corporativo (0,2%) y la eliminación de algunos Impuestos Internos (0,1%)", agregó el informe.

En adición, el economista y diputado Guillermo Michel difundió un estudio que revela que la baja en el impuesto a las Ganancias para las 144 empresas más grandes del país, que facturan por encima de los 15.000 millones de pesos, significa 1,75 billones de pesos que dejará de percibir el Estado argentino.

Las provincias serán afectadas directamente por esta medida, dado que dependen de la coparticipación federal para financiar sus presupuestos. El sistema de coparticipación federal establece que una parte de los impuestos recaudados por la Nación se distribuyan entre las provincias.