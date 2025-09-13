Berni: “Si Milei no cambia, la sociedad lo va a echar”

El senador bonaerense Sergio Berni advirtió que, si Javier Milei no cambia el rumbo económico, “la sociedad lo va a echar”.

En declaraciones periodisticas, Berni sostuvo que el presidente está “agotado” y que su modelo económico asfixia al país, destruyendo industria, trabajo, salud y educación.

En esa línea, criticó la subordinación de la política al programa económico y aseguró que la ciudadanía “ya no tiene más aguante”.

Por último, el senador cuestionó el desdoblamiento electoral, pidió unidad del peronismo de cara al 26 de octubre y reconoció a Axel Kicillof como posible candidato presidencial en 2027.