Berni: “Si Milei no cambia, la sociedad lo va a echar”
El senador bonaerense Sergio Berni advirtió que el modelo económico del Gobierno de Javier Milei "asfixia al país".
El senador bonaerense Sergio Berni advirtió que, si Javier Milei no cambia el rumbo económico, “la sociedad lo va a echar”.
En declaraciones periodisticas, Berni sostuvo que el presidente está “agotado” y que su modelo económico asfixia al país, destruyendo industria, trabajo, salud y educación.
En esa línea, criticó la subordinación de la política al programa económico y aseguró que la ciudadanía “ya no tiene más aguante”.
Por último, el senador cuestionó el desdoblamiento electoral, pidió unidad del peronismo de cara al 26 de octubre y reconoció a Axel Kicillof como posible candidato presidencial en 2027.