Bianco cruzó a Bullrich: “Si tiene alguna denuncia, que la haga”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, salió al cruce de Patricia Bullrich y desestimó sus acusaciones tras los incidentes ocurridos durante la caravana del presidente Javier Milei en Lomas de Zamora. La ministra de Seguridad había responsabilizado al kirchnerismo, pero Bianco aseguró que no existen pruebas y acusó al oficialismo nacional de usar la violencia como herramienta política.

“Nosotros condenamos cualquier actitud violenta de cualquier parte, pero también los discursos de odio y las provocaciones”, sostuvo Bianco y agregó: “Del otro lado tenemos al Presidente, sus ministros y sus candidatos que se la pasan insultando al gobernador, a la gente, a los discapacitados. No es un lindo ejemplo ni una forma de encarar la discusión democrática”.

El funcionario remarcó que la violencia no puede justificarse como respuesta a las provocaciones, porque implica avalarla. Al referirse a Bullrich, Bianco fue directo: “Si tiene alguna denuncia, que la haga, para eso es ministra de Seguridad. Incluso reconoció que la policía de la Provincia actuó correctamente. Entonces, si no lo demuestra, es una acusación al aire con tinte electoral”.

Finalmente, el ministro bonaerense cuestionó la actitud general del Gobierno nacional: “No corresponde insultar, provocar ni menospreciar a los discapacitados. Tampoco atacar la investidura presidencial. Todo eso está mal”.