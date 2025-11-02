Bianco: “Kicillof pidió no enredarse en la interna”

Luego de reunir a 40 intendentes y dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para analizar el resultado de las elecciones y los pasos hacia adelante, Axel Kicillof recibió un fuerte respaldo frente a las críticas de Cristina Kirchner y el aparato del PJ. No obstante, Carlos Bianco aseguró que las discusiones internas se darán hacia el interior del peronismo.

“Kicillof nos pidió que no nos enredemos en ninguna discusión interna”, precisó el ministro de Gobierno bonaerense en declaraciones a la prensa luego del encuentro. En esta misma línea, aseguró que “el adversario es el presidente y sus políticas”, y negó estar “proponiendo la creación de un proyecto político sobre la base de pisotear a otros”.

“Tenemos que resolver esto correctamente, sin mezquindad, sin egoísmo, sin pensar en la realidad particular de cada sector, sino observando cómo le devolvemos al peronismo su potencia histórica”, sumó el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, en diálogo con Radio 10.

Sin embargo, hubo un intendente que criticó públicamente a Cristina Kirchner luego de su carta que cuestiona duramente a Kicillof. “La reacción fue inapropiada. Dolió porque no trabajamos para una elección, lo hacemos los 365 días del año. Que nos digan que podríamos haber hecho más duele”, sostuvo Diego Nanni, jefe comunal de Exaltación de la Cruz.