Bicicleta financiera: se disparan los créditos en dólares
El sistema financiero liberó créditos en dólares por casi 200 millones.
En apenas tres días, el sistema financiero liberó créditos en dólares por casi 200 millones, utilizados para bajar el precio oficial de la divisa y alimentar operaciones de carry trade. El mecanismo se repitió: los bancos entregan dólares a empresas vinculadas al comercio exterior, los liquidan en el mercado oficial y convierten los pesos resultantes en inversiones de deuda y futuros, con rentabilidad garantizada por el Banco Central.
La maniobra coincidió con el nuevo salto de la tasa de interés que paga el Tesoro. El BCRA, a través de contratos a mayo de 2026, subsidia la operatoria y sostiene artificialmente el valor del peso.