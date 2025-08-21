Bicicleta financiera: se disparan los créditos en dólares

En apenas tres días, el sistema financiero liberó créditos en dólares por casi 200 millones, utilizados para bajar el precio oficial de la divisa y alimentar operaciones de carry trade. El mecanismo se repitió: los bancos entregan dólares a empresas vinculadas al comercio exterior, los liquidan en el mercado oficial y convierten los pesos resultantes en inversiones de deuda y futuros, con rentabilidad garantizada por el Banco Central.

La maniobra coincidió con el nuevo salto de la tasa de interés que paga el Tesoro. El BCRA, a través de contratos a mayo de 2026, subsidia la operatoria y sostiene artificialmente el valor del peso.