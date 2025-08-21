Flexibilización laboral y educación en la agenda del Consejo de Mayo

Con Guillermo Francos a la cabeza, el Consejo de Mayo retomó su actividad este miércoles con la participación de ministros, legisladores, empresarios y sindicalistas. La reunión giró en torno a dos ejes sensibles: la educación y la reforma laboral. Según los presentes, el objetivo es articular una estrategia común que permita impulsar cambios de fondo a partir de diciembre.

En materia educativa, se destacó la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza, garantizar la alfabetización y reducir el abandono escolar. Los representantes gremiales subrayaron que el sistema debe conectarse con la formación profesional y las demandas del mundo del trabajo.

Respecto al plano laboral, se debatió la posibilidad de avanzar hacia un esquema más flexible, reclamado por el sector empresarial y resistido por los sindicatos, que advierten sobre el impacto en los derechos adquiridos. Aun así, el Gobierno busca consolidar un consenso que habilite reformas estructurales.