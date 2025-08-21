Renuncias en el Indec en medio de rumores

En menos de un día, el Indec perdió a dos directores clave: Guillermo Manzano, responsable de Estadísticas de Condiciones de Vida, y Georgina Giglio, a cargo del Índice de Precios de Consumo. Sus salidas impactan directamente en las áreas que miden pobreza e inflación, indicadores sensibles que el presidente Javier Milei prefirió no actualizar con metodologías más realistas. El trasfondo combina presiones políticas y tensiones internas. Marco Lavagna, titular del organismo, impulsa aplicar los cambios metodológicos avalados incluso por el FMI, pero la Casa Rosada los bloquea.