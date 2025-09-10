Bloomberg tildó de “humillante” la derrota de LLA

La agencia de noticias Bloomberg, uno de los medios económicos más importantes del mundo, se hizo eco de la derrota del oficialismo nacional en las elecciones de provincia de Buenos Aires.

“El 'jefe' de Milei se convierte en responsable tras brutal derrota en Argentina”, tituló su artículo, junto a una foto de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en primer plano.

La nota señaló que “una humillante derrota electoral está obligando al presidente argentino Javier Milei a afrontar una serie de errores políticos, el principal de ellos, su dependencia de su amada hermana". Además, agregó que “la derrota mostró las limitaciones de una campaña basada en ataques al gobierno anterior, que dejó el cargo hace casi dos años”.

“Una derrota similar en las cruciales elecciones intermedias del próximo mes podría hundir por completo la revolución de libre mercado de Milei”, sentenció.