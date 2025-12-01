Boom de importación de ropa usada

Según la Cámara Argentina de la Indumentaria, la importación de ropa usada se multiplicó por más de 40 en los primeros ocho meses de 2025 en comparación con todo el 2024: paso de 52 mil dólares a 2,2 millones.

Si bien los volúmenes son bajos aún, este boom es producto de una maniobra que desde 1999 estaba prohibida por cuestiones sanitarias y ambientales, pero a la que el gobierno de Milei le dio rienda libre. La mercadería llega mayormente de Estados Unidos porque allá está prohibido incinerarla, ante regulaciones ambientales y costos crecientes de destrucción.

En su momento, las restricciones buscaban proteger la salud pública, la seguridad y el medio ambiente. Ahora, los industriales advierten por esos mismos riesgos, y ponen como ejemplo el desierto de Atacama donde importadores descartan hasta un 40% de la mercadería y por eso el sitio se conoce como “el basurero del mundo”.