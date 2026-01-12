Brigadistas reclaman al Gobierno nacional por condiciones laborales

En medio de los incendios registrados en el Parque Nacional Los Alerces, brigadistas denunciaron precariedad laboral y reclamaron salario digno, condiciones adecuadas y pases a planta permanente. El Gobierno nacional informó las tareas desplegadas, pero evitó precisar el presupuesto destinado a los trabajadores.

Hernán Mondino, delegado de ATE, advirtió que la situación “viene sin resolución desde hace mucho tiempo” y reclamó respuestas urgentes para evitar un conflicto. El reclamo se centra en cuestiones básicas como estabilidad, jubilación acorde y reconocimiento de la tarea.

Los brigadistas remarcan que el compromiso está intacto, pero las condiciones actuales dificultan la labor. “Nosotros queremos trabajar, nos gusta nuestro trabajo y queremos seguir trabajando de la mejor manera posible, pero necesitamos que nos den respuestas”, expresó Mondino.

La falta de estabilidad y reconocimiento por parte del Gobierno nacional deja en evidencia la contradicción entre la magnitud del esfuerzo y la desprotección de quienes arriesgan su vida en cada foco.