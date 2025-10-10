Bullrich admitió fallos en la Boleta Única de Papel

La ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, confesó que la implementación del nuevo sistema electoral con Boleta Única de Papel (BUP) presentó dificultades luego de la salida de José Luis Espert como candidato bonaerense y la posterior postulación de Diego Santilli.

Si bien la funcionaria celebró la decisión política tanto del Gobierno nacional como del Congreso de cambiar el sistema electoral “de una manera única”, también reconoció: “Fijate los problemas que tenemos ahora con la Boleta Única, nadie pensó que se podía bajar un candidato”.

Las palabras de Bullrich llegan tras la polémica de la reimpresión de las boletas de LLA en provincia de Buenos Aires para sacar la imagen de Espert, acción que le costaría al Estado 12 mil millones de pesos si la Justicia Electoral lo avala. Al respecto, en diálogo con Todo Noticias, la ministra sostuvo que “estos inconvenientes muestran que el nuevo sistema debe perfeccionarse” y que “las instituciones deben estar preparadas para resolver contingencias políticas sin afectar la transparencia electoral”.

Cabe destacar que el Ministerio de Interior le informó que la reimpresión de la totalidad de las boletas de LLA implicaría un gasto aproximado de $12.169.655.000. Se trata de un monto que equivale a 174.000 bonos que se le paga a los jubilados ($70.000).